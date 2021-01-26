С 1 февраля в Беларуси повышают пособие на детей до 3 лет, вот сколько будут получать родители

С 1 февраля пособия на детей в Беларуси увеличатся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пособие по уходу за ребенком до трех лет увеличится с 1 февраля. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты Беларуси.

Теперь мамы, воспитывающие одного ребенка до трех лет, будут получать ежемесячно 472 рубля 92 копейки. На второго и последующих детей начислят по 540 рублей 48 копеек в месяц, а пособие на ребенка-инвалида составит 608 рублей 4 копейки.

Детские пособия в Беларуси пересчитывают два раза в год – с 1 февраля и с 1 августа. Их изменение зависит от изменения среднемесячной зарплаты. На первого ребенка выплачивают 35 процентов от средней зарплаты за квартал по стране, на второго и последующих – 40, на ребенка-инвалида – 45.

По сравнению с последним перерасчетом, который производился 1 августа 2020 года, детские пособия выросли на 11,5 процента, уточнили в министерстве.

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