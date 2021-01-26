В Минске пропала 15-летняя девочка. Посмотрите, вдруг вы ее видели

Несовершеннолетняя минчанка и ранее уходила из дома. Фото: МВД.

О том, что в Минске пропала несовершеннолетняя девушка, сообщил телеграм-канал «Разыскивает милиция».

Пропала 15-летняя минчанка Александра Капралова еще в субботу, 23 января. Известно, что в тот день девушка была в учебном заведении, а после учебы ушла в неизвестном направлении. Уточняется, что юная минчанка и ранее неоднократно уходила из дома.

- На вид разыскиваемой Капраловой Александре около 15 - 16 лет. Ее рост 165 сантиметров, телосложение среднее, волосы длинные русые. Из особых примет: носит очки для зрения, - сообщили приметы в милиции.

Девушка была в темном пуховике ниже колен, темных брюках, темных полуботинках.

Если вы узнали девушку на фото, сообщите ее местонахождение в милицию.

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