Мэру Бреста написал бывший мэр Нью-Йорка и предложил выиграть миллион

Главе Брестского горисполкома пришло письмо от бывшего мэра Нью-Йорка. Фото: телеграм-канал Александра Рогачука.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук получил письмо от бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Блумберг приглашает Брест принять участие в конкурсе, который проводит благотворительный фонд Bloomberg Philanthropies.

-Его суть - разработка и реализация креативных, амбициозных городских инноваций, которые можно будет в последующем распространить и на другие города, - рассказал Александр Рогачук.

В текущем году глобальный челлендж проходит в условиях пандемии, а значит, основу проектов должны составить решения насущных городских проблем в условиях распространения ковида. Первые500 городов, которые примут участие в конкурсе, получат бонус – обучение экспертов по разработке успешной идеи. В мае выберут 50 городов, которые разработают самые креативные и революционные идеи. В декабре 15 из них получат по миллиону долларов на реализацию проектов.

-Для Бреста почетно получить вызов для участия в таком престижном проекте. В любом случае для нас это будет колоссальный опыт, - отметил Рогачук и пообещал информировать своих подписчиков обо всех перипетиях конкурса.

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Мэр Бреста Александр Рогачук завел свой телеграм-канал в июле 2020 года. Одним из первых постов, который чиновник опубликовал в нем, стал пост о том, что пропал его рыжий кот.