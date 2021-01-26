Родители несовершеннолетних детей в Беларуси смогут бесплатно проконсультироваться с адвокатом в Telegram

Родители смогут проконсультироваться насчет защиты прав и законных интересов детей. Фото: pixabay.com.
О том, что в Беларуси появился чат-бот для бесплатных юридических консультаций, сообщили БелТА в Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА).
Рассчитан данный телеграм-канал на определенный вектор адвокатуры - консультации родителям несовершеннолетних детей. Так родители смогут узнать у адвокатов подробности юрвопросов, связанных с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних в области гражданского, семейного, уголовного и административного права.
Консультировать родителей будут правозащитники Минской областной коллегии адвокатов. Для получения консультации в телеграм-канале необходимо отправить свой вопрос в чат-боте «kids_lawyer_bot». Ответы от адвокатов Максима и Алеси Терешковых будут приходить в рабочие дни с 17.00 до 19.00 часов.
- Все консультации являются бесплатными и конфиденциальными. Информация, которая будет обсуждаться с адвокатами, не передается третьим лицам и СМИ. Однако надо учитывать, что во время консультаций в чат-боте документы не изучаются и не составляются, - уточнили в БРКА.
В СМИ появятся только ответы на самые часто задаваемые вопросы, которые могут интересовать многих.
Проект появился благодаря поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси и Белорусской республиканской коллегии адвокатов при финансовой поддержке правительства Великобритании.
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