Ученые рассказали, люди какой расы тяжелее переносят COVID-19

Ученые выяснили, что ковид легче переносят белокожие люди. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и фонда Barts Health NHS Trust провели исследование, как переносят коронавирус представители разных этнических групп. Оказалось, что тяжесть заболевания может зависеть от того, к какой этнической группе или расе принадлежит человек, пишет РБК со ссылкой на медицинский журнал BMJ Open.

Обследовали более двух тысяч пациентов с ковидом. Оказалось, что представители азиатской группы в полтора раза чаще, чем европеоиды, попадали в отделение интенсивной терапии и нуждались в подключении к аппарату ИВЛ. Темнокожие нуждались в экстренных мерах еще чаще – в 1,8 раза.

У европеоидов ниже оказалась и смертность от COVID-19. Темнокожие умирали в 1,3 раза чаще, а выходцы из Азии – в полтора раза чаще, чем светлокожие люди.

Общий вывод, который сделали исследователи – светлокожие пациенты легче переносят коронавирус, а представители других рас чаще нуждаются в госпитализации.

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