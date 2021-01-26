В Гродненской области среднюю зарплату увеличат в 1,5 раза. Через пять лет

В Гродненской области планируют за пять лет в полтора раза повысить среднюю зарплату. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Гродненская область объявила о планах на увеличение средней зарплаты на ближайшие пять лет. За этот срок предполагается увеличить среднюю зарплату жителей региона в 1,5 раза, пишет Интерфакс. За то же время и также в 1,5 раза планируется поднять доходы бюджета.

Эти цифры озвучил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник на встрече с участниками VI Всебелорусского народного собрания от Гродненской области. Увеличение доходов областного бюджета, в свою очередь, повлечет увеличение расходов на социальную сферу, отметил губернатор.

Увеличивать объемы бюджета предполагается за счет роста реального сектора экономики. Этого предполагается достичь различными путями. Область рассчитывает на модернизацию производства, новый инвестиционный цикл, повышение эффективности работы на местах.

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