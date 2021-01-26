$64 тысячи ущерб, а еще штраф и лишение свободы: вот на сколько порыбачили два браконьера в Ивацевичском районе

За браконьерскую рыбалку двух жителей Беларуси наказали крупным штрафом и лишением свободы. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что двое браконьеров под Ивацевичами «порыбачили» на 165,2 тысячи рублей, сообщили БелТА в прокуратуре Ивацевичского района. На днях уголовное дело против мужчин рассматривалось в суде.

Это произошло еще осенью 2020-го года. Ночью с 21 на 22 октябре на реке Мышанке недалеко от деревни Селец с поличным были пойманы браконьеры. Двое мужчин, 58- летний житель Ивацевичского района и 67-летний житель Барановичей, с помощью электроудочек выловили 899 рыб: плотву, щуку, налима, окуня.

Преступление квалифицировалось как браконьерство в особо крупном размере, в отношении мужчин возбудили уголовное дело (ч.4 ст. 281 УК РБ). Ущерб, нанесенный природе, составил 165,2 тысячи белорусских рублей. На день судебного заседания мужчины частично его компенсировали.

- Суд признал обвиняемых виновными. Каждого из них приговорили к 3 годам лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 70 базовых величин (2030 белрублей), - прокомментировали в прокуратуре.

Уточняется, что суд применил отсрочку исполнения основного наказания на год. Таким образом, был удовлетворен иск прокурора в интересах государства о возмещении в солидарном порядке нанесенного вреда на оставшуюся сумму ущерба. Кроме того, мужчины должны внести 8,2 тысячи госпошлины. Имущество обвиняемых арестовано

Приговор еще может быть обжалован.

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