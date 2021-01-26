Стало известно, что чаще всего искали белорусы на AliExpress

Стало известно,что белорусы чаще всего ищут на Али Экспресс. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Рейтинг запросов, с которыми обращались пользователи из Беларуси на AliExpress, публикует thinktanks.by. Оказывается, в четвертом квартале 2020 года на каждого жителя страны приходилось без малого по 700 запросов, а в общей сложности белорусы искали на «алике» что-либо почти 6,5 млрд раз.

На первом месте по популярности поисковый запрос «серьги», их за последние три месяца года искали 29 млн раз. На втором наушники, на третьем – техника бренда xiaomi, на третьем – снова наушники, но уже беспроводные.

Среди других популярных запросов – пульсоксиметр (шестое место), чехол на айфон 11 (пятое место), гель-лак для ногтей, кольца, косметика, автомобильные товары, женское нижнее белье, очки, кроссовки, гирлянды, маски для лица и товары для рыбалки.

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