В МЧС рассказали о том, как тушили пожар в общежитии в Верхнедвинске, и о жертве огня в Полоцке

Пресс-служба МЧС рассказал о ЧП за дежурные сутки. Фотоиллюстрация: МЧС.

Пресс-служба УМЧС по Витебской области рассказала о происшествиях за дежурные сутки на утро вторника, 26 января.

Пожар в одном из общежитий в Верхнедвинске произошел днем в понедельник, 25 января. Около 13.20 часов в дежурную службу МЧС позвонили с сообщением о возгорании в здании на улице Первомайская. Прибывшие по вызову спасатели вынесли из горящей комнаты 53-летнего мужчину. Еще 15 человек были эвакуированы пожарными и администрацией общежития.

- Огнем в комнате повреждена электроплитка, в результате пожара закопчены стены и потолок. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали в УМЧС.

Также 25 января в 20.30 в больнице от ожоговых травм скончался 57-летний житель Полоцка. Мужчина пострадал во время пожара на улице Зыгина еще 18 января. Причина возгорания еще не установлена.

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