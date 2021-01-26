«Белавиа» рассказала, что меняется для пассажиров, которые летят в Польшу

Летать из Минска в Варшаву теперь будут со "свежим" тестом на коронавирус. Фото: Оксана БРОВАЧ

О том, что со среды, 27 января, меняются правила въезда в Польшу, сообщила пресс-служба «Белавиа» на своем официальном сайте.

Как информируют в пресс-службе перевозчика, изменения коснутся не только пассажиров, вылетающих прямыми рейсами, но и тех, кто следует транзитом.

- Для вылетающих рейсом Минск-Варшава, включая следующих транзитом через Минск или Варшаву, будет рекомендоваться прохождение ПЦР-теста или экспресс-теста на SARS-Cov-2 (антиген или антитела). Но не ранее, чем за 48 часов до вылета из аэропорта отправления, - прокомментировали в «Белавиа».

При этом для пассажиров это станет несомненным плюсом, так как при предоставлении теста, по прибытии человек освобождается от самоизоляции.

Уточняется, что экспресс-тесты можно делать прямо на территории Национального аэропорта Минск и прямо перед вылетом. Оплатить его тоже можно на месте - через банк или платежный терминал.

Ранее, с субботы, 23 января, изменились и правила въезда в Нидерланды.

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