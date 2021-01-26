COVID-19 и диабет: медики уточнили процент опасности

Ученые выяснили, что медики должны обращать внимание на сахар в крови всех пациентов, а не только тех, кто страдает диабетом. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Исследователи уточнили, насколько коронавирусная инфекция опасна для страдающих диабетом. Ранее считалось, что диабетики умирают от ковида в три раза чаще, чем не имеющие этого заболевания люди. По уточненным данным этот показатель снизился. Установлено, что диабет увеличивает риск смерти от коронавируса не в три, а всего в два раза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на medRxiv.

Согласно исследованиям, тяжелее всего ковид переносят люди, страдающие хроническими сердечными болезнями (более, чем в четыре раза выше риск смерти), ожирением, диабетом, те, у кого вторая группа крови и те, у кого присутствует вариация гена, связанного с предрасположенностью к болезни Паркинсона.

Китайские и британские медики изучили истории болезни почти трех тысяч пациентов из одного из полевых госпиталей Уханя. Около 13,5 процента их страдала диабетом или повышенным уровнем сахара в крови.

Специалисты изучили их истории болезни. Подтвердилось, что диабетики погибают от ковида в три раза чаще. Но если анализировать статистику с учетом возраста и общего состояния здоровья пациентов, получается, что сам по себе диабет увеличивает смертность лишь в 2,11 раза.

Если у больного на момент приема в больницу был повышен уровень сахара, это повышало риск смерти от ковида на 17 процентов, даже если человек не страдал диабетом, отметили ученые. Рекомендации, которые они дали врачам, работающим с коронавирусными пациентами, таковы: нужно обращать внимание на содержание сахара в крови у всех пациентов, а не только у тех, у кого в анамнезе есть диагноз «диабет».

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