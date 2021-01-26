Беларусь опять засыплет снегом: а что еще обещают синоптики на 26 и 27 января

В Беларусь снова возвращаются снегопады. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что циклон «Ларс» принесет в Беларусь снег и метель. Погода за окном и на термометрах снова поменяется.

Подробнее прогноз погоды в Беларуси сообщили в Белгидромете.

Так на ближайшие дни синоптики предупреждают о неблагоприятных метеорологических явлениях. Во вторник, 26 января, сильные осадки в виде снега, а также мокрого снега с дождем прогнозируются по западу республики - ночью, а днем уже практически по всей территории страны. При этом с продвижением циклона на Брестчине и Гродненщине, а в дневные часы и по всей Беларуси ожидается усиливающийся порывистый ветер до 15 - 20 метров в секунду, и до 21 - 23 метров в секунду в южных регионах.

При этом в Минске на 26 января прогнозируется дождь, переходящий в мокрый снег. И только во второй половине дня - метель с сильным ветром.

Средняя температура в течение суток будет в пределах -2…+4 градусов.

Схожая погода прогнозируется и на среду, 27 января. В этот день и ночью и утром все еще будет сильный ветер практически во всех областях Беларуси, а также мокрый снег и метели. Порывы ветра будут около 15 - 20 метров в секунду, а некоторых регионах и до 21 - 23 метров в секунду. На дорогах возможен гололед. Ночью похолодает: 0…-5 мороза, а в дневные часы потеплеет, но не очень сильно, около -3…+2 по стране.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

До 23 метров в секунду: на вторник объявлен оранжевый уровень опасности.

Ветреная погода перейдет и на среду, затем ожидается похолодание (подробности).

«Рыбачу еще с рассвета. Улов? Коту моему хватит!»: что говорят в свою защиту любители зимней рыбалки.

И что им «отвечают» в МЧС и ОСВОД (подробности).