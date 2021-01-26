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«Смотрели порно – платите штраф!». Трое блокировали компьютеры белорусов от имени МВД и требовали перечислить штрафы на телефон

Двое из группы предстанут перед судом –следствие завершено
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Вот такие сообщения рассылали мошенники пользователям интернета, требуя оплатить штраф, перечислив на номер телефона. Фото: Следственный коиитет.

Вот такие сообщения рассылали мошенники пользователям интернета, требуя оплатить штраф, перечислив на номер телефона. Фото: Следственный коиитет.

С января по февраль 2020 года 20-летний житель Гродно вместе с 22-летним брестчанином и еще одним приятелем пугали пользователей интернета сообщениями о штрафах за просмотр порносайтов.

Один из членов группы рассылал сообщения якобы от имени МВД Беларуси. У пользователя на экране появлялось уведомление, что компьютер заблокирован за просмотр порнографических материалов и требованием уплатить «штраф», причем деньги нужно было перечислить на баланс двух телефонных номеров. Один из абонентских номеров был под контролем гродненца, другой – брестчанина, хотя оформлены сим-карты были на подставных лиц. Обманутые переводили «штрафы» не только в рублях, но и в криптовалюте. Полученные деньги участники группы делили.

Следствие по делу закончено. Установлено 12 потерпевших, общий ущерб – более 5000 рублей.

-По результатам расследования жителю Бреста предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а гродненцу - по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершённое повторно, группой лиц) и ст. 415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.

Один из обвиняемых уже был судим за мошенничество в 2019 году.

БУДЬ В КУРСЕ!

Правоохранительные органы не взимают штрафы, используя абонентские номера телефонов!

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Схема, по которой действовали мошенники, не нова. Такая же история произошла в Бресте еще в 2013 году.

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