Появилось видео лобового ДТП в Ивановском районе, где погибли два человека

"Ауди" оказалась на встречке и врезалась в МАЗ. Фото: стоп-кадр | видео ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла на территории Ивановского района утром во вторник, 26 января. Подробности сообщила пресс-служба ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Рано утро около 07.00 часов на трассе М10 столкнулись легковая Audi и грузовой МАЗ. Предварительно, авария произошла по вине водителя легковушки, которая не справилась с управлением на заснеженной трассе.

- 28-летняя водитель «Ауди» выехала на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с грузовиком, за рулем которого находился 56-летний мужчина. В ДТП на месте погибли водитель иномарки и ее 26-летний пассажир, - прокомментировали в ГАИ.

По факту аварии проводится проверка, на месте работают ГАИ, МЧС и следователи.

В ГАИ напомнили, что неблагоприятные погодные условия требуют от водителей особенной бдительности и осторожности. Автолюбителям следует выбирать безопасную скорость движения, использовать при движении ближний свет фар, соблюдать безопасную дистанцию.

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