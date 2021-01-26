Циклон «Ларс» уже в Гродно: ломает деревья, рвет провода

На Гродненщину уже пришел циклон "Ларс", вот что он творит. Фото: МЧС.

На Гродненщине уже вовсю гуляет южный циклон «Ларс». Он принес в регион обильные осадки. Из-за снегопада в самом областном центре и в Гродненском районе падают деревья и крупные ветви. По состоянию на утро 26 января спасатели выезжали более 30 раз, чтобы распилить деревья, упавшие на проезжие части, на автомобили и на линии электропередач.

Всего упавшими деревьями повреждено пять авто. Люди при этом не пострадали.

На улице Соломовой в Гродно упала опора ЛЭП, временно без электричества остались 20 частных домов, сообщает пресс-служба МЧС. В деревне Рыбница на линию электропередач упало дерево, без света остался садоводческий кооператив.

Энергетики, сотрудники ГАИ, ЖКХ и дорожных служб, Красного креста и других организаций занимаются устранением последствий непогоды.

В то же время из-за снегопада автомобили не могут быстро ехать, что осложняет обстановку на дорогах, пишет БелТА со ссылкой на Госавтоинспекцию. ГАИ просит водителей по возможности оставаться дома и парковать автомобили так, чтобы они не мешали снегоуборочной технике и другим аварийным службам.

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От тяжести снега падают деревья, повреждены пять автомобилей. Фото: МЧС.

Люди не пострадали. Фото: МЧС.

Спасатели выезжали за ночь более 30 раз - распиливали и убирали упавшие деревья. Фото: МЧС.