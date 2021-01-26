Из-за сильных снегопадов остановил работу один из пунктов пропуска на границе Беларуси с Польшей

Из-за плохой погоды польская сторона остановила пропуск авто через Бобровники. Фото: ГПК.

О том, что в польском пункте пропуска Бобровники - Берестовица с белорусской стороны полностью остановлено оформление, сообщила пресс-служба Пограничного комитета в Беларуси.

Такую информацию в ГПК транслируют со ссылкой на информацию сопредельной стороны. Уточняется, что пропуск через белорусско-польскую границу временно прекращен в связи со сложными погодными условиями.

- О возобновлении функционирования пункта пропуска Бобровники будет сообщено дополнительно, - уточнили в пресс-службе.

На сайте ГПК на 10.00 утра 26 января сообщалось о том, что в очередях на выезд из Беларуси в Литву стоит более 430 грузовиков, в Польшу - более 160 большегрузов. Нет очередей на выезд в Украину и Латвию, как нет и очередей из легковушек или автобусов.

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Подробности сообщили в пресс-службе Государственного погранкомитета (подробности).

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