Дали 114 суток за марши, но выпустили из Окрестина на месяц раньше без объяснений: все о студенте Яне Солоновиче

экс-студента БГУИР Яна Солоновича выпустили из Окрестино до окончания срока. Фото: mrk-bsuir.by.

Во вторник, 26 января, о том, что бывшего студента БГУИРа, осужденного за участие в протестных акциях, примерно за месяц до конца срока заключения выпустили на свободу, сообщил ресурс tut.by со ссылкой на информацию незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра «Весна».

Ранее «Комсомолка» уже писала о студенте БГУИРа Яне Солоновиче, которого задержали 1 ноября на марше в Куропатах. На следующий день его приговорили к 12 суткам ареста. Однако после окончания срока на свободу студента так и не выпустили. А после этого судили восемь раз, признавая виновным. Пока он находился в заключении, его еще отчислили из университета. Как выяснилось, с сентября Ян на полставки подрабатывал во время учебы в научно-техническом центре КГБ. Из-за этого к парню, когда выяснилось про участие в маршах, было особое внимание.

Позже адвокату стало известно, что во время разбирательства молодой человек назвал 15 августовских эпизодов, когда он выходил на марши в знак протестов.

После 8 судов молодой человек должен был провести в заключении 114 суток и выйти на свободу только в конце февраля 2021-го года. При этом адвокат Солоновича Дмитрий Пигуль заявлял, что с учетом ситуацию Яна, за решеткой он должен был оказаться не более чем на 37 дней. Он объяснял это так. Узнав в начале ноября о том, что Ян посещал незаконные массовые мероприятия в сентябре и октябре, сотрудник, который вел административный процесс, должен был сразу составить семь протоколов (или один с указанием семи эпизодов) и переслать в суд. В итоге максимум, который студент мог бы получить за правонарушения, в которых сознался, составил был 25 суток. Плюс 12 суток, назначенные ему судом за шествие 1 ноября, на котором он и был задержан.

За то время, что Ян находился на Окрестина (с 1 ноября по 26 января), он был признан правозащитниками политзаключенным.

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