Стало известно, какие популярные лекарства могут быть опасны при коронавирусе

Ученые узнали, какие лекарства опасны при коронавирусе. Фото: Оксана БРОВАЧ

Специалисты из Медицинской школы Йельского университета США выяснили, какие популярные лекарства могут оказаться опасными и почему. Это нестероидные противовоспалительные препараты, пишет Известия со ссылкой на Journal of Virology. Эти препараты подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2.

«Наши результаты показывают, что лечение НПВП может влиять на исходы COVID-19, подавляя воспалительную реакцию и выработку защитных антител, а не изменяя восприимчивость к инфекции или репликацию вируса», — говорится в сообщении исследователей.

Нестероидные противовоспалительные препараты содержатся в таких популярных лекарствах, как ибупрофен и мелоксикам. Их применение на фоне коронавирусной инфекции может оказаться опасным.

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