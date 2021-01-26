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Стало известно, какие популярные лекарства могут быть опасны при коронавирусе

Осложнить течение болезни могут нестероидные противовоспалительные препараты
Наталья ПАРТОЛИНАНаталья ПАРТОЛИНА
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Ученые узнали, какие лекарства опасны при коронавирусе.

Ученые узнали, какие лекарства опасны при коронавирусе.

Фото: Оксана БРОВАЧ

Специалисты из Медицинской школы Йельского университета США выяснили, какие популярные лекарства могут оказаться опасными и почему. Это нестероидные противовоспалительные препараты, пишет Известия со ссылкой на Journal of Virology. Эти препараты подавляют активность ферментов циклооксигеназы-1 и циклооксигеназы-2.

«Наши результаты показывают, что лечение НПВП может влиять на исходы COVID-19, подавляя воспалительную реакцию и выработку защитных антител, а не изменяя восприимчивость к инфекции или репликацию вируса», — говорится в сообщении исследователей.

Нестероидные противовоспалительные препараты содержатся в таких популярных лекарствах, как ибупрофен и мелоксикам. Их применение на фоне коронавирусной инфекции может оказаться опасным.

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