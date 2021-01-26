Лукашенко поменял глав КГК и Совбеза, руководителя Брестской области и гендиректора «Гродно-Азота»

Александр Лукашенко 26 января сделал кадровые перестановки в руководстве. Фото: БелТА.

Во вторник, 26 января, Александр Лукашенко провел ряд неожиданных кадровых назначений, о которых сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Новые назначения получил сразу ряд белорусских чиновников. Поменялись главные фигуры на госТВ, силовых структурах и в областном руководстве.

Так новым гендиректором СТВ стал Кирилл Казаков. Он исполнял обязанности руководителя этого гостелеканала с июня 2020-го года, когда предыдущий генеральный директор - Игорь Луцкий получил назначение на должность министра информации. До этого Казаков был заместителем гендиректора СТВ.

Губернатором Брестской области стал Юрий Шулейко, который ранее выполнял функции помощника президента по Гомельской области. На этой должности он сменил многолетнего руководителя Брестчины Анатолия Лиса.

Назначен также и новый госсекретарь Совбеза Беларуси. Им стал Александр Вольфович, который был начальником Генштаба Вооруженных Сил Беларуси - первым замом министра обороны, уточнило БелТА.

- Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут, - предупредил Лукашенко назначая Вольфовича на новую должность.

Появился и новый руководитель у «Гродно-Азота». На эту должность поставлен Игорь Ляшенко, который до этого являлся вице-премьером и председателем «Белнефтехима».

Также назначен новый глава КГК - Василий Герасимов. С сентября 2020-го года он был и.о. председателя КГК, а ранее - первым заместителем председателя Комитета госконтроля.

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