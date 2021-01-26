В Бресте к директору и издателю городского журнала «Бинокль» пришел Госконтроль

Городским онлайн-журналом «Бинокль» заинтересовалась финансовая милиция. Фото: Оксана БРОВАЧ

К директору, а также издателю городского онлайн-журнала «Бинокль» около 9 утра пришли сотрудники КГК. Финансовая милиция провела в квартирах руководителей осмотр. Об этом «КП» сообщили в редакции издания.

Спустя час осмотр в квартире издателя закончился. Телефон директора не отвечает.

– Забрали технику – компьютеры, телефоны, карты памяти, – комментирует сотрудница редакции.

По предварительной информации, визит ДФР связан с проверкой по факту неуплаты налогов в особо крупном размере. Счета издания не арестованы, редакция продолжает работу.

Онлайн-журнал «Бинокль» появился в Бресте летом 2016 года. Издание писало о городской жизни: о новых заведениях, интересных людях. Летом и осенью 2020 «Бинокль» активно освещал избирательную кампанию и уличные протесты. Журналисты издания задерживались, фотограф онлайн-журнала и «Брестской газеты» Роман Чмель по ст.23.34 КоАП отбыл 15 суток административного ареста.