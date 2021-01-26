В Минске задержали артиста Белгосфилармонии

Артиста филармонии Дениса Иванова задержали на рабочем месте. Предположительно, музыкант находится в изоляторе на Окрестина. Фото: личная страница Дениса Иванова Вконтакте.

Сотрудника Белгосфилармонии Дениса Иванова задержали 25 января прямо на рабочем месте. Об этом сообщает TUT.BY со ссылкой на коллег музыканта.

Дениса Иванова увезли с рабочего места в 14 часов люди, которые не представились. Через какое-то время Иванов позвонил коллегам и сказал, что его пообещали отпустить в 19 часов, и сейчас он находится на допросе. Денис не смог уточнить место своего пребывания. Коллеги предположили, что его увезли в Первомайское РУВД Минска.

Утром 26 января местонахождение Дениса Иванова оставалось неизвестным, коллеги предполагают, что он находится в изоляторе на Окрестина. Официального подтверждения этой информации нет.

Дениса Иванова, так же, как и некоторых других музыкантов, уже задерживали в октябре-ноябре. Он отбыл 15 суток.

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В августе артисты Белгосфилармонии выступили против эскалации насилия в стране. Они вышли на ступеньки филармонии и исполнили несколько произведений, в том числе гимн Магутны Божа.