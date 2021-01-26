Овсянка, вареные овощи, но не хлеб: чем зимой кормить птиц на улице и при какой температуре

Птиц кормить надо с учетом их, птичьего, ЗОЖ! Фото: Павел МАРТИНЧИК

Надо ли подкармливать птиц, которые остались зимовать на городских водоемах? Специалисты Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды говорят, что да, но делать это надо лишь во время морозов (до -15°С и более), при большом количестве снега, устойчивом льду на водоемах и когда этих птиц много, более 200 и среди них есть травмированные. В таких случаях водоплавающим птицам лучше дать овсянку с сырыми и вареными овощами, проросшие злаки - овес, ячмень, пшеницу. А вот кормить водоплавающих птиц хлебом категорически нельзя!

Как ни покажется на первый взгляд странным, но за птиц, находящихся в опасности, отвечают администрации районов Минска. Именно они должны организовать «принятие мер по оказанию помощи животным в установленном порядке, в том числе подкормка птиц». А все потому, что в соответствии со статьями 12 и 18 Закона Республики Беларусь «О животном мире» организация проведения мероприятий по защите диких животных осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами.