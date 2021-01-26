Кто такой новый госсекретарь Совбеза Александр Вольфович, который сменил Валерия Вакульчика и Андрея Равкова

До назначения Александр Вольфович был начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. Фото: пресс-служба Минобороны

Во вторник, 26 января Александр Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза. Им стал 53-летний Александр Вольфович. До назначения он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. Сейчас Александр Вольфович служит в звании генерал-майора.

До него должность госсекретаря Совбеза два месяца занимал Валерий Вакульчик (экс-председатель СК и КГБ), который, в свою очередь, сменил на этом месте Андрея Равкова (бывший министр обороны). Вакульчика уволили со службы в запас по возрасту, сейчас он занимает пост помощника президента - инспектора по Брестской области.

Что известно о новом госсекретаре Совбеза

Родился Александр Вольфович в Казани. При этом школу в 1984 году заканчивал в Борисове, в военном городке Печи, где служил его отец, офицер-танкист советской армии Григорий Вольфович, об этом писал ex-press.by.

Получил военное образование, окончив Московское высшее военное командное училище, после этого служил в армии. В 1998 году Вольфович получил еще одно образование, окончив командно-штабной факультет Военной академии Республики Беларусь

В 1993 году Александр Вольфович стал работать в знаменитых Печах, или 72-м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов ВС. Александр Григорьевич служил там начальником штаба - заместителем командира мотострелкового полка, командиром батальона.

Третье образование Вольфович получил в Москве – в 2008 году он окончил Военную академию Генерального штаба ВС России, после этого работал в Вооруженных силах, командовал 120-й отдельной гвардейской механизированной бригадой.

В 2012 Александр Вольфович снова стал работать в Борисове – сначала первым заместителем командующего войсками Северо-Западного оперативного командования, затем и командующим.

В 2018 году Вольфовича назначили на должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь. А через два года его повысили с должности заместителя до начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя Министра обороны Республики Беларусь. В этой должности он поработал ровно год.