Белорусский рубль упал ко всем валютам на торгах 26 января

Белорусский рубль обвалился ко всем валютам на торгах 26 января Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Курс белорусского рубля продолжил падение на торгах национальной валютно-фондовой биржи 26 января. После подорожания доллара и евро накануне курсы этих валют вновь выросли существенно. Ослаб белорусский рубль и по отношению к российской валюте.

Итак, больше всего подорожал доллар - сразу на 2 копейки. Курс американской валюты вырос на 0,85% (+0,0217) и достиг 2,5782 USD/BYN.

Евро вырос чуть скромнее: на 0,48% (+0,0151) и преодолел планку в 3,1288 EUR/BYN.

Совсем немного укрепился российский рубль - на 0,04% (+0,0012), его курс составил 3,4135 белорусского рубля за 100 российских.

Следующие торги на бирже пройдут в среду, 27 января. До их окончания курсы валют Национального банка будут на уровне тех, которые установились на торгах во вторник. Исходя из этого коммерческие банки устанавливают свои курсы купли и продажи.