Министр обороны без удовольствия воспринял назначение Вольфовича госсекретарем Совбеза: Лукашенко объяснил, почему

Лукашенко назначил Вольфовича госсекретарем Совбеза. Фото: БЕЛТА

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин без удовольствия воспринял назначение начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны Александра Вольфовича на пост госсекретаря Совета безопасности. Об этом заявил Александр Лукашенко, назначивший Вольфовича на эту должность.

– Я обсуждал вашу кандидатуру с лицами заинтересованными, в том числе министром обороны. Он, конечно, как я понял, он как исполнительный генерал ничего не отрицал, на мои замечания, предложения, реагировал правильно, но с большим (я так почувствовал в душе) неудовольствием соглашался на то, что вы, Александр Григорьевич, перейдете работать в Совбез, потому что, как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нашем нет, - сказал Лукашенко, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

Напомним, что во вторник, 26 января Лукашенко назначил нового госсекретаря Совбеза. Им стал 53-летний Александр Вольфович. До назначения он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил - первым заместителем министра обороны. Сейчас Александр Вольфович служит в звании генерал-майора.