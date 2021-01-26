Чем известен новый глава Комитета госконтроля Василий Герасимов

Раньше Василий Герасимов был помощником президента - инспектором по Брестской области и председателем КГК Гродненской области. Фото: grodno-region.gov.by

Во вторник, 26 января Александр Лукашенко назначил нового главу Комитета госконтроля. Им стал Василий Герасимов: с сентября 2020-го года он был исполняющим обязанности председателя КГК, а до этого - первым заместителем председателя Комитета госконтроля.

Василию Герасимову 45 лет, он окончил БГУ и Академию управления при президенте. Работать начинал с должности главного специалиста отдела законодательства Управления законодательства и международных отношений Высшего хозяйственного суда. Позже стал начальником этого отдела, затем - начальником Управления обеспечения надзора и обобщения судебной практики.

В 2003 году Василий Герасимов стал работать в КГК начальником главного экспертно-правового управления. Уже в 2012-2016 годах был председателем КГК по Гродненской области.

Затем его назначили помощником президента – главным инспектором по Брестской области, в 2017 году – помощником президента– инспектором по Брестской области.

Год, с 2018 по 2019, работал заместителем председателя КГК, потом – первым заместителем.

3 сентября 2020 г исполнял обязанности председателя КГК.