Комаровский назвал опасные последствия коронавируса

Доктор Евгений Комаровский дал советы по восстановлению после коронавируса. Фото: скриншот YouTube

Доктор и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какие последствия возникают после коронавируса, отвечая на вопросы подписчиков на своем YouTube-канале.

По словам медика, в настоящее время существует понятие «постковид» или «длительный ковид». Комаровский пояснил, что даже после того, как пациент переболел, активного вируса в организме нет, он не размножается, здоровья у человека все равно нет.

– За то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения не столько даже со стороны легких, сколько со стороны практических всех других внутренних органов. <…> Вот сколько надо времени на то, чтобы это все восстановилось – на этот вопрос ответа нет, – заявил врач.

Он добавил, что инфекция поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга, появляются микрокровоизлияния и нарушается кровоснабжение.

Комаровский перечислил последствия коронавируса, разделив их на три группы.

Первая группа симптомов связана с органами дыхания. Он отметил, что хоть пульсоксиметр может показать нормальные значения, пациент все равно будет ощущать нехватку воздуха.

Доминирующий симптом «длительного коронавируса» – это ощущение слабости, когда человек абсолютно не хочет и не готов что-то делать. Из-за этого могут возникать конфликты в семье, поскольку родственники считают, что человек уже выздоровел, но по-прежнему лежит целый день и ничего не делает.

Третья группа признаков относится к поражению нервной системы. По словам доктора, это психические расстройства, проблемы со сном, нарушение памяти. Он уточнил, что иногда возникают даже галлюцинации и проблемы с ощущением вкусов.

– После ковида симптоматика возможна. Возможно, она достаточно длительная, потому ошибочно рассматривать коронавирус исключительно как инфекцию, которая поражает системы дыхания. Нет, это вирус, который поражает, прежде всего, сосуды и нервную систему, – сказал медик. При этом период восстановления может длиться несколько месяцев.

Читайте также:

Названы три признака того, что человек переболел коронавирусом

Один из симптомов обычно наблюдается у более 60% пациентов, перенесших COVID-19, спустя три месяца после выписки (подробности).

Ученые рассказали, как распознать затяжной коронавирус

Симптомы могут проявляться у инфицированного пациента довольно длительное время, даже если кажется, что самая тяжелая фаза болезни отступила (подробности).

Ученые назвали три «глазных» симптома коронавируса

Если такие признаки появились, то нужно обратиться к доктору (подробности).