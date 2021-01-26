Лукашенко поручил новому председателю Брестского облисполкома работать с заблудшими людьми

Юрий Шулейко назначен председателем Брестского облисполкома. Фото: mazyr.by

По решению Александра Лукашенко, 26 января Юрий Шулейко назначен председателем Брестского областного исполнительного комитета. До этого около трех лет он был помощником президента Беларуси - инспектором по Гомельской области.

Юрию Шулейко 52 года, он родился на Гродненщине, окончил Могилевский технологический институт, работал специалистом на производстве, а с 2005 года стал руководителем. Сначала - Лидского мясокомбината, затем - предприятий «Гродненские мясомолочные продукты», «Гродномясомолпром». А с 2012 года перешел на работу в горисполком, после - облисполком, пока в 2017 году не стал помощником президента.

На должности председателя Брестского облисполкома Шулейко сменил Анатолия Лиса, руководившего областью около шести лет.

При назначении Лукашенко рассказал о своих планах посетить сперва Гродненскую область, а затем - Брест, и поставил задачи перед новым главой Брестчины. Прежде всего - доложить о «болевых точках» региона и особенно областного центра - «с учетом событий прошлого года».

Лукашенко заявил, что Брестская область - «регион хороший, люди там нормальные». Но есть одно «но»:

- Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились, - цитирует belta.by.

Напомним, Лукашенко поменял глав КГК и Совбеза, руководителя Брестской области и гендиректора «Гродно-Азота»