«Для меня это не было неожиданностью»: инфекционист Никита Соловей о потере должности в минском Комитете по здравоохранению

Никита Соловей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Буквально накануне, 25 января, на своей странице в Фейсбуке Никита Соловей смело высказался по поводу того, что продолжаются задержания медиков представителями силовых структур. Эти случаи, по его словам, "уже не вызывают ничего, кроме возмущения и агрессии среди представителей медицинского сообщества". В своем обращении он перечисляет тех медиков, на которых оказывается давление.

Соловей предложил Министерству здравоохранения как-то отреагировать на эту ситуацию. А 26 января стало известно, что Никита Владимирович больше не главный внештатный инфекционист комитета по здравоохранению Мингорисполкома.

- Для меня это не было неожиданностью, и с моим открытым обращением к Минздраву в соцсети это никак не связано, - прокомментировал Никита Соловей. - Главный внештатный инфекционист – это даже не место работы, а дополнительная обязанность. Так что у меня с основной работой ничего не меняется. Я по-прежнему доцент кафедры инфекционных болезней в Белорусском государственном медицинском университете.

"Комсомолка" пыталась связаться с пресс-службой Министерства здравоохранения. Пока получить комментарий перемен в Комитете по здравоохранению не удалось.

СПРАВКА "КП"

Никита Соловей - известный белорусский инфекционист. Является автором более 80 научных публикаций, членом Европейского общества по клинической микробиологии и инфекционным болезням (ECSMID), Европейской академии неврологии, Межрегиональной ассоциации по клинической микробиологии и антимикробной терапии, Балтийской сети по преодолению антибиотикорезистентности. Соловей был главным внештатным специалистом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома по инфекционным и паразиторным заболеваниям с декабря 2016 года. Доцент кафедры инфекционных заболеваний Белорусского государственного медицинского университета.

С ноября 2020 года Никита Соловей вошел в состав Координационного совета оппозиции. Случилось это после того, как Наталья Кочанова покритиковала протестующих врачей. Никита Соловей ответил ей на своей странице в соцсети: «… Лечить мы обязаны всех и всегда, а вот высказать свою позицию, защитить своих незаконно задерживаемых коллег, да просто постоять возле своих больниц, подчеркну, вне рабочего времени, в выходной день, мы, конечно, не можем».

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