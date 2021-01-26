Житель Минска запенил дверь квартиры милиционера – ему грозит до трех лет

Мужчина запенил дверь милиционера, его будут судить. Фото: СК

Следователи в Минске завершили расследование уголовного дела о хулиганстве и оскорблении представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, фигурант которого – 55-летний местный житель. Об этом сообщили в Следственном комитете.

– По данным следствия, днем 13 ноября прошлого года 55-летний мужчина зашел в подъезд одного из домов во Фрунзенском районе Минска и залил монтажной пеной входную дверь квартиры сотрудника органов внутренних дел. Также он запенил механизм замка двери и почтовый ящик. Кроме того на почтовом ящике обвиняемый написал фразу, публично оскорбляющую сотрудника милиции и скрылся с места происшествия, – рассказали подробности в СК.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили свидетелей, потрепевшую. Фото: СК

По информации следователей, адрес милиционера мужчина нашел в одном из Telegram-каналов. Следователи допросили потерпевшую и свидетелей, изучили записи с камер видеонаблюдения. Задержанный ранее не был судим, несколько раз его привлекали к административной ответственности.

– На основании собранных по делу доказательств мужчине предъявлено обвинение по ч.1 ст.339 (хулиганство) и ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в СК. По первой статье максимально возможное наказание – это лишение свободы на три года, по второй статье – ограничение свободы на три года.

Уголовное дело передали прокурору, он направит его в суд.

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