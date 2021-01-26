Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 января 2021 года: 847 новых случаев болезни за сутки, десять смертей

Минздрав рассказал о ситуации с коронавирусом на 26 января. Фото: pixabay

Минздрав Беларуси опубликовал свежие данные по коронавирусу. Так, на 26 января в республике за сутки зарегистрированы 847 новых случаев COVID-19, выписаны из больниц 754 пациента. За прошедшие 24 часа умерли десять человек с выявленным коронавирусом.

За все время распространения коронавируса в Беларуси умерли 1 тысяча 668 пациентов с выявленным COVID-19. С начала пандемии в республике зарегистрированы 239 тысяч 482 случая заболевания. Выздоровели 224 тысячи 925 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Кроме того, в Минздраве рассказали, что за минувшие сутки специалисты провели 8 тысяч 436 тестов, а всего в стране за время пандемии выполнено уже 4 миллиона 383 тысячи 701 тест.

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По его словам, даже после того, как пациент переболел, здоровья у человека все равно нет (подробности).