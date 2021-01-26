«Успокоительные пришлось принимать»: представитель МВД Ольга Чемоданова заявила в суде иск на 5 тысяч рублей за ее оскорбление

Минчанина приговорили за оскорбление представителя МВД Ольги Чемодановой. Фото: facebook.com/mvdgovby

В Минске приговорили 43-летнего мужчину за оскорбление представителя власти. А именно - пресс-секретаря Министерства внутренних дел Беларуси Ольги Чемодановой. Обвиняемому Дмитрию Ушацкому вменялось то, что он «в неприличной грубой нецензурной форме» оскорбил представителя МВД в телеграм-чате. Было это еще в начале лета 2020 года.

В суде выступила сама потерпевшая, а также официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич. Как выяснилось во время процесса, именно она заметила в чате оскорбительное сообщение Ушацкого и посчитала нужным сообщить об этом Чемодановой.

У потерпевшей «сообщение вызвало не просто оскорбление лично меня, а в целом - и службы, и ведомства», заявила в суде Чемоданова и добавила, что это сказалось на ее работе «в течение недели, как минимум», цитирует сайт правозащитников spring96.org.

Пресс-секретарь МВД заявила гражданский иск за причинение нравственных страданий на 5 тысяч рублей и объяснила:

- Определенные успокоительные препараты мне пришлось принимать в силу того, что это слишком повлияло на то, что я увидела впервые для себя.

Кроме того, Чемоданова рассказала об уроне для ее авторитета и репутации: об этом сообщении ей «говорил не один человек, а об этом говорили многие».

Обвиняемый минчанин признал вину полностью и извинился перед потерпевшей. Свой поступок он мотировал эмоциями и не «совсем адекватным состоянием» - его покусали пчелы. А эмоции возникли после того, как Ушацкий прочитал комментарий Чемодановой по делу Сергея Тихановского:

- У меня было мнение, что его задержали тогда не совсем корректно, скажем так. В отношении него были совершены какие-то провокационные действия со стороны гражданского лица.

Суд признал виновным минчанина и приговорил его к двум годам ограничения свободы без направления в учреждение исправительного типа. Также суд обязал выплатить Чемодановай 5 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.