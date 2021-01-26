Только лекарства. В Жодино тоже перестали принимать передачи для задержанных

В Жодино перестали принимать передачи для задержанных. Фото: facebook.com/kapustec

С 27 января в изоляторе временного содержания Жодинского ГОВД временно приостановлен приме передач для содержащихся здесь граждан. Такое объявление появилось на ИВС, утверждается в телеграм-канале «Жодино задержанные». В объявлении говорится о том, что передачи перестанут принимать «в целях обеспечения безопасности и уменьшения рисков, связанных с распространением на территории Республики Беларусь COVID-19».

- Исключения составляют жизненно необходимые лекарства, которые можно передать в любой будний день (обязательно с эпикризом), - уточняется в сообщении телеграм-канала. Там добавили, что по любым дополнительным вопросам можно обращаться индивидуально в ИВС по телефону: 80177563844.

Напомним, многих задержанных в Минске на уличных акциях направляют в жодинский изолятор. А передачи в столичном изоляторе на Окрестина не принимают уже третью неделю - с 7 января. Вот как это комментировали в МВД Беларуси >