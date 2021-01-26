Коммунальные службы Минска из-за резкого похолодания 26 января начали обрабатывать дороги противогололедными материалами

Коммунальные службы Минска начали обрабатывать дороги противогололедными материалами Фото: Павел МАРТИНЧИК

Минские коммунальные службы предупредили жителей столицы о неблагоприятной погоде: вечером 26 января в городе ожидается резкое понижение температуры. В связи с этим они оперативно приняли меры по противогололедной обработке городских улиц. Об этом сообщается в Telegram-канале «Минск. Официально».

– С 15.00 дорожные службы столицы начнут обрабатывать улично-дорожную сеть противогололедными материалами. В первую очередь внимание будет уделено тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь. Мы призываем субъектов хозяйствования также включиться в эту работу и привести в безопасность закрепленные территории, – сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Напомним, что на 26 и 27 января синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за сильных осадков и ветра. Такую погоду принес в Беларусь циклон «Ларс».

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