В Минске нашли двух школьников, которые пропали в одно время

В Минске пропали два школьника. Фото: t.me/rozyskmvdby

Столичная милиция нашла двух школьников, которые пропали утром 26 января. С ними все в порядке, ребят передали родителям, сообщается в телеграм-канале «Разыскивает милиция».

Напомним, ранее милиция объявила в розыск двух подростков. 12-летний Богдан Атасов и 13-летний Иван Павленко пропали одновременно. В милиции полагали, что школьники могли быть вместе. Во вторник, 26 января, каждый из парней ушел из своего дома в 8 часов утра. Куда - неизвестно,

Что случилось с мальчишками, не уточняется. Судя по всему, сейчас подробности выясняет милиция.