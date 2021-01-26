Эксперты ВОЗ обновили руководство по лечению коронавируса

Эксперты ВОЗ добавили в руководство по лечению коронавируса советы, касающиеся длительного течения болезни. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обновила клиническое руководство по коронавирусу, в него вошли советы по лечению пациентов с продолжительным течением болезни. Об этом сообщила на брифинге в Женеве 26 января официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Эксперты ВОЗ учли новые данные о болезни и особое внимание уделили хроническому воздействию COVID-19 на организм.

– Хотя типичный срок выздоровления составляет две недели, у некоторых людей серьезная болезнь продолжается восемь недель, а у некоторых симптомы длятся гораздо более продолжительное время. Пациенты страдают от таких симптомов, как крайняя утомляемость, постоянный кашель, непереносимость физических упражнений, а также неврологические и сердечные симптомы. У нас много информации на этот счет в руководстве, – уточнила Харрис, ее цитирует ТАСС.

Также эксперт напомнила, что нужно продолжать принимать меры по предотвращению распространения коронавируса, чтобы избежать новых мутаций.

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