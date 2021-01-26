Мужчина переходил дорогу на красный свет и попал под колеса авто – он в больнице

Мужчина попал в больницу, попав под колеса авто в Минске. Фото: ГАИ

Пешеход оказался в больнице в Минске, решив перейти дорогу на красный свет светофора. На мужчину наехал автомобиль. Об этом рассказали в ГАИ.

Авария произошла днем 26 января на Партизанском проспекте.

– Около 13 часов 45 минут водитель 1966 года рождения, управляя автомашиной Datsun, двигался по Партизанскому проспекту со стороны улицы Котовского в направлении улицы Шоссейной и совершил наезд на пешехода – мужчину, 1930 года рождения, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, – рассказали подробности в ГАИ.

На месте ДТП работают инспекторы ГАИ, все обстоятельства и причины аварии выясняют.

В Госавтоинспекции напомнили пешеходам, что переходить дорогу можно только на зеленый свет, также стоит учитывать погодные условия, поскольку из-за неблагоприятных явлений водитель может сразу не заметить человека на проезжей части.

Водителям стоит заранее сбавлять скорость при подъезде к пешеходным переходам.

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