Прятался в лесах, жил в заброшенном подвале: рецидивиста поймали под Толочиным

Уголовник жил возле леса в заброшенном подвале. Фото: УВД

Опытного вора удалось выследить милиционерам… в лесу в Толочинском районе. Именно там, в густой чаще подолгу жил «старый волк» - уголовник со стажем, который после освобождения с зоны взялся за кражи и разбои.

Прятался рецидивист не только в лесах, но и в заброшенном подвале, который мужчина обустроил под себя. Там его и нашли оперативники после очередного преступления. Их появление стало настолько неожиданным для злоумышленника, что он даже не стал убегать.

Как отмечается в сообщении отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома, вор так умело маскировал свои временные жилища, что о них не знали ни местные жители, ни работники лесхозов.

На счету уголовника девять краж, также он обвиняется в разбойном нападении на одинокого пенсионера. Возбуждено сразу несколько уголовных дел, добавили в милиции.