Фотофакт: последствия циклона «Ларс» устраняют в Гродненской области

Последствия снегопада в Гродненской области. Фото: Telegram

Циклон «Ларс» обрушился на Беларусь, он принес в республику снегопады, метели, дожди и ветер. Первой удар стихии приняла на себя Гродненская область. Там из-за снегопада ломались деревья, которые падали на проезжую часть, линии электропередач и машины.

Предприятие «Белэнерго» опубликовало в своем Telegram-канале несколько снимков, на которых видны масштабы снегопада в регионе.

Энергетики показали последствия циклона "Ларс". Фото: Telegram

Циклон принес в Беларусь обильные осадки и ветер. Фото: Telegram

На кадрах видно, что линии электропередачи покрылись толстым слоем снега и льда. Специалисты устраняют последствия непогоды.

По данным МЧС, в Гродненской области для этого задействованы не только энергетики, но и специалисты ГАИ, ЖКХ и дорожных служб, Красного Креста и другие.

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