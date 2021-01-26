Пассажиропоток в минском аэропорту упал на две трети. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Национальный аэропорт Минск подвел итоги непростого 2020 года. Аэропорт опустел в начале весны. Большинство иностранных авиакомпаний отменили свои рейсы в Минск. Наша «Белавиа» часть рейсов сократила, часть отменила полностью. В аэропорту уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы. Парковки заполнены в лучшем случае на четверть. Выглядит все это очень непривычно и как-то даже сюрреалистично. В поисках хоть какого-нибудь клиента из гейта в гейт ходит одна и та же группа таксистов - мужики откровенно скучают. Сейчас аэропорт озвучил цифры: пассажиропоток упал на 62%. Если в 2019 году через аэропорт прошли 5,1 миллиона пассажиров, то в 2020 – всего 1,9 миллиона – это уровень 2012 года. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 4 января 2020 – в тот день услугами минского аэропорта воспользовались 15 936 пассажиров. А вот наименьшее количество обслуженных пассажиров в сутки пришлось на 21 апреля 2020 – всего 162 человека. Наименьшее число обслуженных рейсов за сутки в аэропорту было зафиксировано 16 апреля 2020 – всего 4 авиарейса.

Больше всего из Минска в 2020 году летали в Киев, Стамбул, Амстердам, Париж и Варшаву.

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