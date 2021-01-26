Милиция задержала жену владельца магазина «Мой модны кут»

Задержана супруга владельца магазина "Мой модны кут". Фото: "Наша нiва"

Сотрудники милиции во вторник, 26 января, задержали жену владельца магазина «Мой модны кут» Алену Есипенок. Об этом сообщает издание «Наша нiва».

- Как мне сообщили, Алена пока задержана. И якобы ищут меня. Не понимаю, при чем здесь жена. В магазине она даже не продавец. Не понимаю, по какой причине ее задержали. В тот момент, когда я отъехал в ОБЭП для дачи показаний, в это время ее забрали. Причина задержания – продажа незарегистрированной символики. Именно так услышали люди. Алена находится в Советском РУВД, - рассказал владелец магазина Валерий Есипенок.

По его словам, в магазине конфисковали вещи с «Погоней».

Магазин «Мой модны кут» находится в торговом центре «Московско-Венский». Там можно приобрести сувениры, одежду и аксессуары с национальным колоритом.

В понедельник, 25 января, в различных телеграм-каналах появилась информация о том, что сотрудники МЧС приехали в магазин. Эту информацию 26 января подтвердил владелец «Мой модны кут» Валерий Есипенок.

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