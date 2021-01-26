В Минске по уголовному делу о массовых беспорядках задержали активиста «Европейской Беларуси» Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В Минске по уголовному делу о массовых беспорядках задержали активиста «Европейской Беларуси». Об этом сообщили в телеграм-канале Министерства внутренних дел.

- В Минске задержали 39-летнего Максима Винярского. Он известен тем, что являлся агитатором «партии» и призывал вступать в ее ряды. Также мужчина расклеивал листовки и постоянно участвовал в акциях протеста. Сотрудники ГУБОПиК МВД смогли установить, что осень 2020 года Винярский призывал людей выходить на митинги с бчб-символикой и оказывать сопротивление сотрудникам милиции, - рассказали в ведомстве.

И добавили, что после того, как многие из организаторов массовых беспорядков были задержаны, в числе которых находилась и его девушка – администратор деструктивных телеграм-каналов, смелось мужчины притупилась.

- Винярский начал скрываться от сотрудников милиции и до своего задержания находился постоянно дома. Продукты ему приносили родственники, - пояснили в МВД.

Во время обыска, который провели в квартире мужчины, были изъяты компьютер, телефоны, бчб-символика, а также наклейки и болоны с аэрозольной краской.

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