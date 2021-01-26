Последствия циклона «Ларс»: энергетики восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах Беларуси

Энергетики восстанавливают энергоснабжение в 284 населенных пунктах Беларуси. Фото: телеграм-канал Белэнерго

Энергетики восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах Беларуси, которые уже успели пострадать от циклона «Ларс». Об этом сообщает БелТА.

- Во вторник, 26 января, на территорию Беларуси смещается циклон «Ларс», который создает сложные погодные условия: дождь, сильный снег, метель. В отдельных районах страны уже были зафиксированы увеличения снежного покрова. Также были обнаружены технарушения в электросетевом комплексе. В большей степени пострадали Брестская и Гродненская область. Причины отключения электроэнергии – падение деревьев и веток на линии электропередач, налипание мокрого снега, образование льда на ветках деревьев и проводах, а также сильный ветер, - прокомментировали в Белэнерго.

В ведомстве добавили, что сотрудники областных энергосистем были переведены в режим повышенной готовности и уже приступили к ликвидации последствий циклона.

- По состоянию на 16 часов 26 января к работе по устранению последствий циклона «Ларс» были привлечены более 280 бригад – 460 человек и 160 единиц спецтехники. Энергетики восстанавливают электроснабжение в 284 населенных пунктах, из них 190 находятся в Брестской области, - сообщили в ведомстве.

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