Лукашенко и Си Цзиньпин говорили по телефону 45 минут. Вот что они обсудили

Лукашенко и Си Цзиньпин поговорили по телефону. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС.

26 января Александр Лукашенко поговорил по телефону с руководителем Китая Си Цзиньпином, - сообщает telegram-канал «Пул Первого». Кто был инициатором разговора – не сообщается. Зато сообщается о том, что они обсудили в ходе 45-минутного разговора:

Договорились вместе противостоять внешним угрозам

Отметили высокий уровень стратегического партнёрства между странами и намерение его усиливать (даже торговля в 2020-м возросла)

Ситуацию с COVID-19. Сообщается, что Китай готов поставить в Беларусь вакцину в нужном объеме

Договорились проработать вопрос увеличения поставок в Китай белорусских калийных удобрений

Инвестиции КНР в Беларусь, в том числе реализацию проекта «Великий камень»

Условились объявить Год регионов Беларуси и Китая с 2021 по 2023 гг.

Обсудили очную встречу в ближайшее время.

Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку на международной арене

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