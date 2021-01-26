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Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал

На исследование животное еще не отдали, но по всем внешним признакам оно похоже на шакала
Инна КОРСАК
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Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Фото носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Охотникам Гомельской области впервые попался золотистый шакал. Об этом сообщает издание «Гомельская правда».

- На экспертизу животное мы еще не передавали, но по всем внешним признакам оно похоже именно на шакала. Исследование нас ждет впереди, но я не сомневаюсь, что оно лишь подтвердит наши предположения, - рассказал председатель областной структуры общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов» Сергей Марченко.

Охотникам удалось добыть шакала 21 января.

С 1 января 2021 года по новым правилам на шакала можно охотиться на законных основаниях.

И лесники, и охотники уже не раз встречали на территории Гомельской области шакалов, но не было никаких фото или видео-подтверждений.

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