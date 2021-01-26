Умерла тетя Сима из «Джентльмен-шоу» - актриса Ирина Токарчук.

Актриса театра и кино, известная по ролям в «Джентльмен-шоу» (тетя Сима) и «Маски-шоу», Ирина Токарчук скончалась. Ей был 61 год. Сообщается, что артистка скончалась 25 января после продолжительной болезни. Накануне у актрисы начались боли в сердце.

Снялась в нескольких десятках фильмов, среди которых – «Зеленый фургон», «Одиноким предоставляется общежитие», «Аэропорт со служебного входа», «Астенический синдром», «Время танцора», «Чувствительный милиционер». Однако зрителям она запомнилась по телевизионному юмористическому «Джентльмен-шоу» и проекту «Маски-шоу».

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