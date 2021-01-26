Фото носит иллюстративный характер. Фото: holiday.by

В Калинковичах умерла 32-летняя женщина, которая получила ожоги в бане из-за лопнувшего котла с кипятком. Об этом сообщает портал tut.by.

Инцидент произошел 17 января. Анна парилась в бане и в какой-то момент лопнул котел с кипятком, который попал на женщину. Ее оперативно доставили в Калинковичскую районную больницу. А чуть позже перевезли в реанимацию в Гомель.

Врачи, несмотря на все усилия, не смогли спасти женщину. Она умерла 23 января. У нее остались две дочки.

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