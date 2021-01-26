На прекращение голодовки Игоря Лосика отреагировал глава европейской дипломатии. И вот что он сказал

Игорь Лосик прекратил голодовку. Фото: "Радыё Свабода".

быстрое выздоровление, - написал в своем Twitter глава европейской дипломатии, Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Борель. - ЕС призывает власти Беларуси немедленно освободить его и всех политических заключенных, журналистов и всех задержанных за мирные протесты за демократический переход под руководством народа.

Напомним, Игорь Лосик известен как создатель телеграм-канала «Беларусь головного мозга». Его задержали 25 июня 2020 года во время предвыборной гонки. Лосика обвинили по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок. 15 декабря 2020 года ему было предъявлено новое обвинение по статье 293 Уголовного кодекса – «Приготовление к участию в массовых беспорядках». В этот же день Игорь Лосик объявил о бессрочной голодовке. 25 января он голодовку прекратил.

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