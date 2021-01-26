Мэр Минска поручил разобраться в причинах аварии на теплосетях в Московском районе

Кухарев поручил разобраться в причинах аварии на теплосетях в Московском районе. Фото: БелТА

Мэр Минска Владимир Кухарев во вторник, 26 января, провел оперативное совещание, на котором поручил разобраться в причинах аварии на теплосетях в Московском районе. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале «Минск. Официально».

Кухарев дал указание провести экспертизу теплосетей, а также качества материалов, которые применяются в ходе ремонтных работ при устранении различных поломок.

Напомним, что 21 января вечером стало известно о том, что в некоторых домах в микрорайоне Малиновка отсутствует горячая вода и отопление. Чуть позже сообщили, что была повреждена тепломагистраль. Тепло и горячая вода вернулись жителям 22 января.

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