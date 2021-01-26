В Бресте пьяный пассажир едва не задушил водителя такси. Фото: УВД Брестского облисполкома

В Бресте пьяный пассажир едва не задушил водителя такси. Информация о случившемся сообщили в УВД Брестского облисполкома.

- Инцидент произошел с 22 на 23 января. Мужчина решил отметить наступление выходных и изрядно выпил. Он вышел из рюмочной и сел в ближайший автомобиль такси. Водитель принял заказ и повез 27-летнего пассажира в том направлении, куда он указывал. Но алкоголь не давал четко сориентироваться, и дорога была долго. В конце пути мужчина, сидевший за спиной таксиста, начал душить его предплечьем и выкрикивать различные угрозы, - рассказали в ведомстве.

В УВД Брестского облисполкома добавили, что таксисту удалось вырваться и он стал убегать, но мужчина начал преследовать.

- Таксисту повезло, что он вышел на стоянку, где встретил своих коллег. Они и помогли задержать пассажира и сразу же позвонили в милицию, - заявили в ведомстве.

Состояние мужчины не позволяло шевелить ему языком. От медицинского освидетельствования он отказался.

Возбуждено уголовное дело за угрозу убийства.

Удалось установить, ранее пассажир уже был судим за причинение тяжких телесных повреждений.

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